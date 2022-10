Halloween, Jamie Lee Curtis sicura: 'Senza Laurie Strode non avrei avuto nulla nella vita'

Halloween vuol dire Jamie Lee Curtis, e Jamie Lee Curtis vuol dire Halloween: nonostante una carriera decisamente memorabile, l'attrice recentemente vista in Everything Everywhere All at Once sarà sempre legata al personaggio di Laurie Strode, come lei stessa non cerca assolutamente di negare ora che la saga sta per volgere al termine.

Dopo aver messo in dubbio la fine del franchise con Halloween Ends, Curtis ha infatti ricordato i tempi in cui fu scelta come protagonista del primo, storico film della serie: "Quando avevo 19 anni non ero Laurie Strode. Laurie Strode era una parte da attrice. Mi avresti assunta più per interpretare Linda. Ero solo un po' irriverente e abbastanza promiscua, ma non ero Laurie Strode. Non mi assomigliava, non vestiva come me, non pensava come me. Io avevo a malapena finito il liceo, lei era la migliore della classe. Per me fu un'opportunità incredibile" sono state le parole dell'attrice.

Curtis ha poi proseguito: "Non avrei avuto nulla nella mia vita senza Laurie. Niente. Non avrei avuto una carriera, non avrei avuto una famiglia... Ogni singolo dettaglio della mia vita è venuto fuori da quel piccolo, mer*oso ufficio in Cahuega Boulevard a Hollywood, quando John Carpenter e Debra Hill mi scelsero". E chi siamo noi per dar torto a Jamie Lee Curtis! Qui, intanto, trovate il trailer di Halloween Ends.