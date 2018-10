Halloween: Jamie Lee Curtis sarà nel sequel solo se tornerà anche David Gordon Green

Jamie Lee Curtis, protagonista del franchise di Halloween, ha confessato di essere più che disposta a tornare in un eventuale sequel del nuovo film della saga, ma ad una sola condizione.

L'attrice vuole che a bordo del progetto ci si anche il regista del nuovo Halloween, David Gordon Green. Come ha spiegato in una recente intervista promozionale con Empire Magazine Australia (tramite Bloody Disgusting), la Curtis ha dichiarato: "Se David Gordon Green mi chiamasse e mi chiedesse di fare un altro Halloween, farei un altro Halloween."

Come sappiamo da qualche settimana la Blumhouse sta già lavorando ad un sequel del film, ma le ultime informazioni riportano che probabilmente né Green né il suo sceneggiatore Danny McBride saranno coinvolti nel progetto. Il produttore Malek Akkad, in una recente intervista, ha confessato che i piani della casa di produzione inizialmente prevedevano la realizzazione di due film girati back-to-back, ma in seguito si è deciso di aspettare e vedere i risultati del primo film prima di procedere con la realizzazione del secondo. Vi abbiamo riferito che il film di Green sta incassando tantissimo, quindi dovrebbe essere solo una questione di tempo prima che Jason Blum annunci ufficialmente un sequel.

Restate con noi per ulteriori sviluppi e futuri aggiornamenti.