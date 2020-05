Jamie Lee Curtis racconta Halloween: 'Uno dei momenti più toccanti della mia carriera'

In attesa di rivedere la sua Laurie Strode in azione in Halloween Kills e Halloween Ends, Jamie Lee Curtis ha partecipato insieme a John Carpenter ad un commento live di Halloween, il sequel diretto da David Gordon Green uscito nelle sale nel 2018.

Durante il live-tweet, l'attrice ha raccontato un commovente retroscena sull'ultimo giorno delle riprese del film, quando tutti gli addetti ai lavori si sono uniti per farle una sorpresa.

"L'intera troupe si è allineata durante le riprese della mia parte nel furgone" ha scritto la Curtis. "Indossavano tutti delle targhette con scritto 'Siamo Laurie Strode'. Sono rimasti in solidale silenzio con me, ed è stato uno dei momenti più toccanti della mia intera vita creativa."

Andi Matichack, interprete della figlia di Laurie nel film, ha poi condiviso su Twitter una foto della targhetta con la scritta 'Siamo Laurie Strode' commentando: "La notte che abbiamo concluso le riprese del film, straordinaria."

I due capitoli successivi, lo ricordiamo, arriveranno nelle sale rispettivamente il 16 ottobre 2020 e 15 ottobre 2021. Cosa vi aspettate dalla conclusione della saga? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi rimandiamo al commento di Jason Blum sul primo trailer di Halloween Kills, il cui arrivo dovrebbe essere ormai imminente.