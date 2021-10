Halloween, Jamie Lee Curtis non esclude altri sequel: 'Non direi mai addio'

La protagonista della saga di Halloween Jamie Lee Curtis proprio non riesce a immaginare il giorno in cui dirà addio alla saga. Altri sequel in arrivo?

Se chiedete a Jamie Lee Curtis, un sequel di Halloween non è mai immaginabile, ma sempre fattibile.

"Beh, ho 62 anni e ho interpretato per la prima volta Laurie Strode quando ne avevo 19. E non ho mai pensato che ne avremmo realizzato un altro. Ogni sequel che abbiamo girato, non credevo ne sarebbe arrivato un altro" ha affermato l'attrice "Quindi dire addio... Non è qualcosa che farei mai. Dirò addio quando sarò morta".

Dopotutto, Hollywood è Hollywood, e "Sono un'attrice freelance, il che vuol dire che sono, tra virgolette, disoccupata. E sì, ho anche altri progetti in cantiere, ma non direi mai addio".

Certo, le circostanze che hanno portato alla trilogia di Halloween di David Gordon Green sono state peculiari, ma perché escludere che possa accadere di nuovo?

"Sarebbe difficile immaginare una situazione come quella che si è verificata in maniera così organica come in questo caso, quando il 7 settembre 2016 alle 8.37 del pomeriggio Los Angeles Jason Blum mandò una mail a David Gordon Green che diceva 'Halloween? Pieno controllo creativo, Carpenter comporrà la colonna sonora. Ti può interessare?'. E cinque anni e un mese dopo, e tante centinaia di milioni di dollari di ricavati, milioni di fan in tutto il mondo stanno reinventando e si stanno riassociando a Laurie e Michael" continua Curtis "E quindi dire addio? No. Riesco a immaginare un altro scenario così magico? No. Ma non pensavo che sarei stata qui, o che avessi potuto realizzare un altro film di Halloween. Se Jake Gyllenhaal non mi avesse chiamato per dirmi 'Ehi, il mio amico David vorrebbe parlarti di un film di Halloween' e io non avessi risposto 'Okay, Jake' e David non mi avesse chiamato... Ma questo fu dopo quell'email originale tra quei due. Molto dopo".

D'altronde anche il produttore Jason Blum vorrebbe altri sequel di Halloween. Basta che arrivi l'idea giusta al momento giusto. O almeno, così si spera!

Per ora, tuttavia, il focus è Halloween Ends, l'ultimo capitolo del franchise che arriverà al cinema nel 2022.