Halloween, Jamie Lee Curtis furiosa con i genitori che mostrano gli horror ai figli

Nel corso di una recente intervista Jamie Lee Curtis, celebre protagonista del franchise di Halloween, non le ha mandate a dire ai genitori che mostrano i film horror ai propri figli.

L'attrice ha ammesso di sentirsi molto in difficoltà quando scopre che ai bambini spesso e volentieri viene dato il permesso di vedere film vietati, in particolare modo quelli relativi al franchise di Halloween.

"Non sto denigrando i bambini o dicendo che non riescono a gestire la violenza, ma è la verità ... Quando esco per parlare di Halloween, anche quando stavo facendo dei tour di libri per bambini, vorrei che le persone fossero ... Insomma, si presentano col bambino di cinque anni e mi dicono: 'Il mio Bobby adora Halloween, non è vero Bobby?' ... E io li guardo come se mi trovassi davanti l'essere umano peggiore sulla faccia della Terra, come cazzo ti viene in mente di mostrare Halloween al tuo Bobby di cinque anni? Ho una forte opinione, come potete notare, sul come e quando sia corretto o meno esporre un bambino a quella roba."

