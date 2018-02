Halloween: Jamie Lee Curtis ha finito di girare le sue scene!

Qualche settimana fa,è tornata nel ruolo che ha segnato l'inizio della sua carriera cinematografica, mostrando il suo primo giorno sul set del nuovo film di Halloween con una foto social.

E ora, proprio la Curtis ha postato su Instagram che presto lascerà Charleston, nel South Carolina, il che significa che le sue riprese si sono concluse.

I fan dovrebbero tenere a mente tuttavia, che uno dei capisaldi dell'ideologia della Blumhouse Productions è il basso budget e il poco impiego di tempo per le riprese: questo ha consentito loro di prosperare come azienda. Tenendo presente questo, la Curtis è sul set da circa tre settimane, quindi non ci dovrebbero essere preoccupazioni per la "dimensione del suo ruolo nel film" nonostante la rapida produzione.

Nel nuovo Halloween, Jamie Lee Curtis ritorna a ricoprire il suo iconico ruolo, Laurie Strode, che arriverà al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando è sfuggita alla sua follia omicida la notte di Halloween di quarant'anni prima. Judy Greer interpreta Karen Strode, la figlia del personaggio della Curtis, e Andi Matichak (Underground) interpreta Allyson, la nipote di Laurie.

Il personaggio della Curtis è stato ucciso senza tante cerimonie in Halloween: Resurrection nel 2002, ma il nuovo film ignorerà molti dei sequel.