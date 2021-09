Halloween: Jamie Lee Curtis commenta le polemiche sul franchise

Quello di Halloween è un franchise longevo, che vede come sua protagonista da 43 anni Jamie Lee Curtis. In seguito alle polemiche che in passato avevano definito i film della saga "anti-femministi" si è espressa proprio l'attrice, che riceverà presto il Leone d'Oro alla Carriera a Venezia. Secondo Curtis le donne oggi dovrebbero amare Laurie Strode.

L'attrice ha offerto un tributo speciale alla co-sceneggiatrice e produttrice Debra Hill, che secondo lei è la persona che ha reso possibile la presenza di un personaggio così intelligente, forte e capace di affrontare le avversità come Laurie.

Secondo l'interprete di Laurie Strode, la capacità di David Gordon Green, regista del film del 2018 e di quello in uscita, è di aver colto quel momento in cui la donna si rende conto del suo trauma e finalmente lo dice a voce alta. Certo, si tratta di un uomo, quindi chiaramente come fanno notare molti la sua visione sarà limitata.

Curtis si è detta felice di aver interpretato Laurie per così tanto tempo, perché quando vesti i panni di un personaggio per molti anni, cresci inevitabilmente con lui. Secondo lei la forza di Laurie è che tutti possono riconoscersi in lei e nel suo voler combattere i demoni della sua vita. "La collisione tra la realtà della vita, che è dura e brutale, e la realtà della vita di Laurie, che è dura e brutale, è avvenuta in modo piuttosto profondo nel film del 2018 e la sua preveggenza era reale perché stiamo vedendo in tutto il mondo la comunità collettiva che infuria contro la macchina, contro il sistema" ha detto l'attrice. "Il sistema è rotto ovunque e le persone si stanno ribellando in tutto il mondo per dire che il sistema è rotto". Dunque per lei il film rispecchia l'America di oggi, dove il male sembra vincere e il Paese appare diviso.

"Halloween" è uno dei tre film che l'attrice considera parte del suo testamento. Adesso, mentre Curtis annuncia un sequel "brutale", i fan vedranno arrivare il film in sala il 14 Ottobre 2021. Per il momento, nell'attesa, possiamo ascoltare la sua soundtrack in anteprima.