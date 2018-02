Halloween: Jamie Lee Curtis è ancora Laurie Strode in una nuova immagine

Dopo la foto che annunciava l’inizio delle riprese,ne ha postata un’altra che la ritrae ancora nei panni di Laurie Strode, la babysitter protagonista del primo indimenticabile

Finalmente le telecamere stanno girando a pieno ritmo per l'imminente sequel (o reboot?), e possiamo quindi vedere la versione matura di Laurie Strode, che sembra essersi fatta crescere i capelli, in tutto questo tempo. Nel film tornerà ovviamente anche Michael Myers, interpretato nuovamente dall'originale attore che già ne vestì i panni nell’originale di John Carpenter, Nick Castle.

Il film sarà diretto da David Gordon Green e scritto da quest’ultimo insieme a Danny McBride; nel cast di questa nuova pellicola ci saranno, tra gli altri, Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid. Carpenter tornerà in veste di produttore esecutivo e, nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, potrebbe tornare anche dietro i suoi amati sintetizzatori per creare lo score del nuovo reboot: “Beh, sapete, come compositore, devi aspettare fino a quando il regista non ha pronto un primo montaggio, per poi sederti con lui e avere delle sessioni. Devo scoprire che tipo di musica gli serve. La vuole completamente nuova? Vuole rispolverare qualche vecchia melodia? È il suo film. Io cerco solo di dare una piccola mano”.