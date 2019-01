Halloween: l'interprete originale di Michael Myers tornerebbe volentieri in un sequel

Halloween è stato uno degli horror più apprezzati dell'ultimo periodo. Grazie all'approvazione di John Carpenter (autore della fortunata saga) e alla visione del regista David Gordon Green, le sale di tutto il mondo sono rimaste terrorizzate dal ritorno di Michael Myers. Ce ne parla Nick Castle, interprete originale dello spietato serial killer.

Intervistato da ComicBook.com, l'attore statunitense ha colto l'occasione per elogiare l'indubbia qualità di questo nuovo film della saga, che ricordiamo, si posiziona a livello temporale subito dopo il primo film del 1978. In questo sequel, Castle appare in un breve (ma decisivo) cameo, durante un tesissimo faccia a faccia tra lo spietato serial killer e la Laurie Stode, interpretata ancora una volta da Jamie Lee Curtis. A sostituirlo è stato James Jude Courtney, donandoci un Michael Myers minaccioso e tenebroso al tempo stesso, tornato all'attacco dopo i fatti del primo film. Castle sarebbe disposto a tornare, quindi, in un eventuale sequel?

Queste le sue parole:

"Amerei farlo. Nel senso, a patto che vengano mantenuti gli stessi parametri (di lavorazione, ndr). Attualmente non mi ci vedo alle due di notte, con indosso una maschera e beccandomi una sedia in faccia, come il 'povero' James Jude Courtney."

Risposte che faranno gioire i numerosi fan della saga, pronti a tornare ad Haddonfield per nuove, spaventose avventure. E a pensarci bene, considerando gli oltre 250 milioni incassati a livello globale e l'approccio fresco e moderno alla saga, un sequel non è assolutamente da escludere, soprattutto avendo la benedizione dello stesso John Carpenter (qui in veste di compositore e produttore esecutivo).

L'attore prosegue: "lo farei, se questo implicasse il ritorno di John (Carpenter, ndr), Jamie (Lee Curtis, ndr) e David (Gordon Green, ndr) in quanto, specialmente quest'ultimo, ha svolto un lavoro incredibile nel reimmaginare quale direzione intraprendere col franchise. Vedremo cosa succederà, ma in generale sarei disposto a farlo, anche perché è qualcosa di veramente divertente. Dipenderà anche da cosa si inventeranno (per il sequel, ndr) visto che, in un certo senso, poi diventi 'follemente' responsabile di tutto il processo, durante il quale dovrai incitare le persone ad andare a vederlo in sala."

Nonostante il grande e inaspettato successo al botteghino, però, un sequel non è stato ancora ufficializzato da parte della Universal (casa di produzione del film). Un annuncio ufficiale è dunque probabile nei prossimi mesi, seguito potenzialmente dal ritorno dei protagonisti vecchi e nuovi della saga.