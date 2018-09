Halloween: in anteprima una traccia della colonna sonora di John Carpenter

In attesa di vedere nelle sale il prossimo capitolo cinematografico di Halloween, è stata diffusa in anteprima una traccia della colonna sonora del film diretto da David Gordon Green e composta dal maestro John Carpenter, regista del primo storico capitolo del franchise con protagonista lo spietato killer mascherato, Michael Myers.

Dopo esser fuggito dallo Smith's Grove Sanitarium, proprio come fece nel film originale, Michael Myers rintraccia Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis, che nel primo capitolo riuscì a sopravvivere alla follia omicida di Myers.

Laurie in questi anni è preparata ad un possibile ritorno di Myers ed ora, quarant'anni dopo, è pronta ad affrontarlo definitivamente.

Halloween è l'undicesimo capitolo della saga horror ma si tratta di un sequel diretto del primo film, Halloween - La notte delle streghe, che quindi ignorerà i successivi nove capitoli.

Il cast di Halloween include Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey. Jamie Lee Curtis torna nei panni di Laurie Strode, il personaggio che le diede la notorietà all'inizio della carriera. Il film verrà distribuito da Universal Pictures nelle sale italiane dal 25 ottobre. Nel caso riscuota un buon successo, David Gordon Green e Danny McBride hanno già in cantiere un possibile nuovo sequel.