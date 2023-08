Halloween, per una folle teoria Michael Myers può essere ucciso da...Conan il Barbaro?!

La storia di Michael Myers prosegue ormai da parecchi anni. L’ultimo capitolo Halloween Ends ha superato i 100 milioni di guadagno in tutto il mondo, risultando uno dei più bassi di tutta la saga. Di recente, una teoria su internet ha ipotizzato quale personaggio possa essere in grado di sconfiggere Michael Myers.

L’utente @G0merPyle ha pubblicato su reddit la sua teoria dal titolo: “c'è solo un uomo in grado di uccidere Michael Myers”.

“In Halloween 2 del 1981, Michael Myers scrive la parola "Samhain" con il sangue su una lavagna. Samhain era la festa che precedeva Halloween, in cui si facevano sacrifici umani al dio Crom Cruach. È così che Michael non muore mai: ogni sacrificio che fa a Crom gli garantisce un'altra vita sulla Terra. L'unico modo per uccidere veramente Michael Myers è trovare qualcuno che possa affrontarlo ad armi pari e che si sia guadagnato il favore di Crom con i sacrifici di sangue fatti in suo nome. Colui che ha trovato la risposta all'enigma dell'acciaio. Il Cimmero, il Barbaro, il Distruttore: colui che è stato reso re dalla sua stessa mano. Conan.”

Quindi, secondo la teoria dell’utente, l’unico personaggio in grado di tenere testa al mostro di Carpenter è l’eroe Conan il Barbaro.

Halloween Ends è stato il capitolo conclusivo della saga sequel basata su Michael Myers (qui potete trovare la nostra recensione di Halloween Ends). E voi siete d’accordo con la teoria sviluppata da questo utente di Reddit? Fatecelo sapere nei commenti.