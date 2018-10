Halloween: il film potrebbe addirittura superare gli incassi di Venom!

Nel corso dei suoi primi giorni di programmazione il cine-comic Venom di Ruben Fleischer ha stabilito il record per il miglior week-end d'apertura del mese di ottobre, ma adesso le analisi di mercato suggeriscono che il nuovo Halloween potrebbe addirittura fare meglio.

Sono passate appena tre settimane da quando il film con Tom Hardy ha debuttato con $80,26 milioni d'incasso nel primo week-end, ma se le proiezioni attuali saranno confermate sembra che molto presto avremo un nuovo campione per il mese di Halloween.

Il film diretto da David Gordon Green ha infatti accumulato già $33,3 milioni fra le prime proiezioni del giovedì e la giornata di venerdì, e ora Blumhouse e Universal si aspettano che il totale alla fine del week-end si attesterà intorno agli $80,3 - $81 milioni. Halloween, inoltre, dovrebbe facilmente ottenere anche il secondo posto per il miglior debutto di sempre per un film horror, rimanendo dietro soltanto all'irraggiungibile It.

Dal canto suo Venom continua a tenere duro e si proietta verso un altro weekend di incassi in cui dovrebbe accumulare circa $18 milioni, portando il suo totale domestico a $170,5 milioni. A livello globale, il cinecomic Sony dovrebbe arrivare alla fine di questa settimana con in tasca un totale di $400 - $450 milioni. A Star Is Born dovrebbe incassare altri $19 milioni ($165 milioni in tutto il mondo), mentre Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween guadagnerà intorno ai $10,1 milioni, portando il totale internazionale a $32 milioni. Ultimo, invece, First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle, che si prevede conquisti solo $8,8 milioni per un totale di $40 milioni in tutto il mondo.

Jamie Lee Curtis ritorna nei panni del suo personaggio iconico Laurie Strode, qui al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che l'ha perseguitata da quando è riuscita a sfuggire alla sua follia omicida nella notte di Halloween di quattro decenni fa. Nel nuovo capitolo della saga, Laurie dovrà preoccuparsi di sua figlia Karen (Judy Greer) e sua nipote Allyson (Andi Matichak), figlia di Karen: tre generazioni di Straude che dovranno fare i conti col folle omicida Myers, che una volta evaso tenterà di regolare i conti con l'unica donna che sia riuscito a sfuggirgli.

Questa sarà la quinta apparizione della Curtis, che oltre al film originale del 1978 era comparsa anche in Halloween II - Il Signore della Morte del 1981, Halloween - 20 Anni Dopo, del 1998 e Halloween: La Resurrezione, del 2002. Il nuovo film della saga ignorerà tutti i film precedenti e sarà un sequel diretto del primo Halloween - La Notte delle Streghe di John Carpenter, incluso nel progetto come produttore esecutivo e consulente creativo.

Il film è prodotto da Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity), scritto da Danny McBride e diretto da David Gordon Green.

Halloween arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.