Halloween , i film da guardare se avete troppa paura degli horror

Halloween è la festa più spaventosa dell’anno, spesso celebrata con una bella maratona di film Horror. Ma il genere non è per tutti, e se preferite qualcosa di più tranquillo ma comunque a tema, ecco 5 classici che fanno per voi da poter guardare o riguardare:

Casper

Uscito nel 1995, il film racconta la storia del dottor James Harvey e la figlia Kat, che trasferitisi all’interno di un antico castello, fanno la conoscenza dei fantasmi che infestano la casa, il piccolo Casper e suoi 3 zii che lo costringono a subire continuamente le loro angherie. Kat e Casper diventeranno amici nel tentativo di scoprire cosa impedisce al piccolo fantasma di passare all’aldilà.

La sposa cadavere

Considerato come uno dei migliori film di Tim Burton e candidato all’oscar come miglior film d’animazione, la pellicola racconta la tragedia di una povera sposa uccisa prima del matrimonio e del mistero che la circonda.

La famiglia Addams

Grande classico del cinema, la pellicola racconta la quotidianità dell’inquietante famiglia Addams. Tra tentati omicidi, parenti angoscianti e relazioni particolari, ci sarà da spaventarsi e divertirsi allo stesso tempo.

Beetlejuice

Altra pellicola di Tim Burton. Una coppia di coniugi rimane vittima di un incidente e i due scoprono di essere diventati dei fantasmi. Una volta che la loro casa viene occupata da una nuova coppia, i fantasmi contattano lo strambo Beetlejuice per spaventare i nuovi inquilini. Il film è stato un successo commerciale, e nel 2024 uscirà Beetlejuice 2 con Jenna Ortega.

Ghostbusters

Il classico dei classici a tema fantasmi. Il film racconta le gesta della compagnia di investigazioni fenomeni paranormali Ghostbusters che combatte contro le presenze che infestano gli edifici di New York. Diretto da Ivan Reitman, è diventato ben presto un franchise con altri due capitoli, serie d’animazione e un reboot.

Se invece siete fan dei Jumpscare, della paura e dell’adrenalina, allora ecco per voi 10 film horror da guardare durante la notte di Halloween.