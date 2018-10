Halloween: il film continua a dominare il box-office

Il sequel di Halloween diretto da David Gordon Green ha mantenuto una solida presa al vertice del botteghino nordamericano durante il suo secondo fine settimana, con delle cifre d'incasso stimato che si aggirano intorno ai $30-$34 milioni.

Il prodotto dalla Blumhouse e distribuito dalla Universal continua a rendere la vita difficile alla concorrenza: grazie agli incassi della giornata di ieri infatti il sequel di Halloween - La Notte delle Streghe di John Carpenter ha superato i $100 milioni di dollari al botteghino nazionale.

Si tratta di un calo di circa il 60% rispetto al weekend di apertura, che la settimana scorsa era stato di $76,2 milioni. Cifre inferiori nel secondo weekend di programmazione sono fisiologiche, ma i dati registrati sono più che positivi per un titolo horror. Facendo un confronto con il recente The Nun, si può notare che il film del The Conjuring Universe ha avuto un calo del 66% nel suo secondo weekend di programmazione, finendo comunque per ottenere ottimi risultati complessivi.

Nel frattempo, la Sony con il cinecomic Venom dovrebbe raggiungere i $500 milioni di incasso in tutto il mondo entro lunedì, mentre A Star is Born supererà i $230 milioni.

Vi ricordiamo che Halloween di David Gordon Green è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. La Blumhouse ha già iniziato le fasi preliminari per la produzione di un sequel.