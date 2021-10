Halloween Ends vedrà Michael Myers e Laurie Strode alle prese con la ... pandemia?

Il trailer di Halloween Kills ha svelato come ha fatto Michael Myers a sopravvivere al finale del capitolo del 2018, ma in una nuova intervista promozionale il regista David Gordon Green ha anticipato che in Halloween Ends la saga affronterà la pandemia di covid.

Nello specifico, Gordon Green ha sottolineato come Halloween Kills sarà ambientato nella stessa notte di Halloween (2018), mentre in Halloween Ends i fan assisteranno ad un salto temporale che farà coincidere il tempo della storia con quello effettivo in cui il film sarà distribuito (ottobre 2022). "Quel salto porterà la storia su una linea temporale contemporanea, diciamo", ha spiegato il regista in una nuova intervista con UpRoxx. "Quindi se i primi due episodi sono ambientati nella stessa notte del 2018, con Halloween Ends accelereremo fino al momento della sua uscita. Chiaramente, a quel punto il mondo è un posto diverso rispetto a quello visto in Halloween del 2018, e di conseguenza in Halloween Kills. E' un mondo che non solo è stato colpito dagli eventi traumatici e sanguinosi di quella notte delle streghe, ma anche un mondo che non ha avuto troppo tempo per elaborare quel dramma perché quasi subito dopo la comunità di Haddonfield ha dovuto affrontare anche la pandemia. Ma anche, ad esempio, una politica scellerata e un altro milione di cose che hanno stravolto la cittadina".

Insomma, la saga di Halloween si sta preparando a raccontare l'attualità incorporando la pandemia nel mondo di Laurie Strode e Michael Myers. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che Halloween Kills uscirà in Italia dal 21 ottobre prossimo. Per altri approfondimenti, scoprite la folle petizione aperta contro Michael Myers.