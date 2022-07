Halloween Ends, trailer ufficiale: è arrivata la resa dei conti tra Laurie e Michael Myers

Come promesso dagli indizi di Jamie Lee Curtis arrivati la settimana scorsa, Universal Pictures e Blumhouse hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Halloween Ends, terzo e ultimo capitolo della saga sequel di Halloween di John Carpenter.

Ancora una volta diretto dal regista David Gordon Green, Halloween Ends è il sequel diretto di Halloween Kills del 2021 e chiuderà la trilogia iniziata nel 2018 con il lega-sequel Halloween: il film ha una data d'uscita fissata al 14 ottobre prossimo negli Stati Uniti, ma intanto potete godervi questa succosa anteprima disponibile nel trailer, come sempre riproducibile all'interno dell'articolo.

Halloween Ends è ambientato quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, con Laurie Stroode (Jamie Lee Curtis), che vive con sua nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non si è più visto da allora: Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di condizionare la sua vita per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell), viene accusato di aver ucciso un ragazzo di cui faceva da babysitter, si accende una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male, una volta per tutte.

