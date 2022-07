Halloween Ends, il trailer arriverà la prossima settimana? L'indizio di Jamie Lee Curtis

Le prime immagini di Halloween Ends sono state mostrate CinemaCon di quest'anno, e hanno ingolosito il pubblico, che attende il sequel del franchise in arrivo in sala a Ottobre 2022. Ma quando arriverà il trailer? Secondo gli ultimi indizi rivelati da Jamie Lee Curtis molto presto!

Ieri sera, infatti, l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Twitter una data, che potrebbe essere proprio quella che porterà il primo trailer di Halloween Ends sui nostri schermi: si tratta di mercoledì 20 Luglio. Mancherebbe dunque meno di una settimana al possibile approdo del first look della pellicola sul web.

Al momento abbiamo ancora poche informazioni per quanto riguarda la trama del prossimo capitolo. Il film dell'anno scorso si è però concluso con Michael che avrebbe almeno apparentemente ucciso Karen Strode, dunque ci aspettiamo che in Ends ci sia un epico scontro finale tra Laurie e Michael, che a questo punto diventerebbe decisamente personale per la protagonista interpretata da Jamie Lee Curtis.

Questo è ciò di cui al momento possiamo essere certi, ma non è finita qui. David Gordon Green ha infatti anticipato recentemente che nel prossimo capitolo ci sarà un salto temporale di quattro anni dagli eventi di Kills, e secondo lui Ends sarà più "intimo" e "contenuto". Staremo a vedere.

Intanto, mentre attendiamo il primo trailer di Ends, ecco la recensione di Halloween Kills!