Halloween Ends, terminate le riprese: cast e crew condividono nuove foto dal set

Terminano i lavori sul set di Halloween Ends. Il terzo capitolo della saga horror diretta da David Gordon Green è pronto per passare alla fase di post-produzione, come annunciano anche cast e crew con delle foto e dei post su Instagram.

Jamie Lee Curtis aveva annunciato la fine delle riprese qualche settimana fa, ma quest'oggi si sono davvero chiusi i battenti sul set di Halloween Ends.

A renderlo noto sono stati vari membri della produzione del film, che sui social hanno condiviso diversi post al riguardo, come quello del produttore Ryan Turek, o quello del makeup artist Christopher Nelson (o il poliziotto in Halloween del 2018, se preferite), che ci mostra quello che sembrerebbe essere un regalo di fine riprese da parte di regista, produttori e la stessa Jamie Lee Curtis.

E sempre in calce alla notizia trovate anche il post di Michael Myers in persona, James Jude Courtney, che vediamo in posa davanti all'obbiettivo con il fotografo Ryan Green.

Halloween Ends sarà il terzo e ultimo capitolo della saga diretta da David Gordon Green dopo Halloween (2018) e Halloween Kills, uscito sul finire dello scorso anno. Secondo Green Halloween Ends avrà un tono diverso dai precedenti, ma non mancherà di onorare John Carpenter e la sua eredità.