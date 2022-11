Halloween Ends supera i 100 milioni nel mondo, ma è il peggiore della saga finora

Quando è trascorso quasi un mese dalla sua uscita nelle sale, solo adesso Halloween Ends ha superato il traguardo dei 100 milioni di dollari al box-office globale: il terzo e deludente ultimo capitolo della saga horror ricominciata con il sequel / reboot del 2018 ha racimolato circa 64 milioni in patria e quasi 40 milioni nei mercati esteri.

Sebbene Halloween Ends sia diventato il film più controverso di questa iconica serie horror, a prescindere dalla posizione che si può prendere sul film, non si può certo dire che questi risultati siano ottimi. Certo, con un budget stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari, Halloween Ends ha generato un profitto, ma, detto questo, è pur sempre l'incasso più basso della nuova trilogia di Halloween, con i suoi predecessori Halloween 2018 e Halloween Kills che hanno incassato rispettivamente 259 e 133 milioni di dollari in tutto il mondo.

Kills ha ovviamente pagato la natura ibrida della sua distribuzione, essendo uscito in contemporanea sia nelle sale che in streaming sulla piattaforma Peacock. Tuttavia, date le recensioni per lo più negative, le reazioni dei fan e il fatto che l'ultimo film di una trilogia è raramente il capitolo di maggior successo di un franchise, Universal e Blumhouse potrebbero comunque essere soddisfatte di questo traguardo.

Questi risultati ci ricordano che gli spettatori hanno una predilezione per l'horror sul grande schermo. Soprattutto quando si tratta di icone del genere come Michael Myers. Halloween Ends si è aggiunto alla scia di altri film horror come Barbarian, Smile, il grande successo di Terrifier 2, che hanno mantenuto vivo il botteghino mentre i cinema di tutto il mondo si mettevano alle spalle una stagione non proprio entusiasmante dal punto di vista degli incassi. Anche fattori come la proiezione di Halloween Ends in IMAX nella prima settimana di uscita hanno contribuito a invogliare i fan dell'horror a vedere questo capitolo finale nelle sale.

Non dimentichiamo, inoltre, che Halloween Ends è stato il film più visto di sempre su Peacock al momento del suo esordio. Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione di Halloween Ends.