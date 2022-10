Halloween Ends stupisce il box office: ottimo esordio nonostante l'uscita in streaming

Accompagnato dalla recensione entusiastica di Stephen King, il nuovo capitilo della famosa saga horror slasher Halloween Ends è partito alla grande al botteghino statunitense, nonostante l'uscita ibrida tra sala cinematografica e streaming.

Il film scritto e diretto da David Gordon Green, infatti, dalle anteprime di giovedì sera ha già incassato 5,4 milioni di dollari nei cinema, una cifra doppiamente significativa se considerata la disponibilità del film sul servizio di streaming on demand Peacock negli USA: ora gli analisti prevedono un weekend di apertura da 50 milioni di dollari per il film della Universal e della Blumhouse, alla pari con quello del precedente Halloween Kills. Il sequel del 2021 aveva esordito con $4,9 milioni nel suo primo giovedì, mentre nel 2018 il primo episodio della trilogia, intitolato semplicemente Halloween, aveva fatto meglio di tutti nel mercato pre-pandemia, incassando 7,7 milioni di dollari: avrebbe continuato ad incassare un totale di 77,5 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, il secondo miglior risultato per un horror rated-R all'epoca.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, Halloween Ends presenta l'ultima resa dei conti tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e il suo nemico di lunga data, Michael Myers. Gli sforzi di Laurie per andare avanti con la sua vita vanno in frantumi quando un giovane viene accusato di aver ucciso il ragazzo di cui fa da babysitter, scatenando una serie di eventi violenti che portano al suo confronto finale con Myers. La settima e ultima apparizione di Jamie Lee Curtis arriva 44 anni dopo che il capitolo originale della saga, Halloween di John Carpenter. Il film è interpretato anche da Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards e James Jude Courtney, che riprendono tutti i loro ruoli da Halloween Kills.

