Halloween Ends, Stephen King recensisce il film! Ecco la sua opinione

È da ieri nelle sale italiane Halloween Ends, l'ultimo capitolo del franchise inaugurato nel 1978 da John Carpenter, con il ritorno di Jamie Lee Curtis nel ruolo di Laurie Strode. Le critiche per il momento sembrano contrastanti ma un'opinione importante è giunta nelle ultime ore dal re degli scrittori horror, Stephen King.

Tantissime sue opere letterarie sono diventate film o serie tv ma purtroppo spesso la qualità ha lasciato a desiderare. Oltre ad essere un grande romanziere King è anche un grande appassionato del genere e non perde occasione per esprimere la propria opinione su produzioni varie per lo schermo che abbiano riscontrato il suo gradimento. Su Everyeye trovate la recensione di Halloween Ends.



L'ultimo pensiero twittato è una breve recensione di Halloween Ends, diretto da David Gordon Green. Ecco le parole di King in merito al film:"Ho apprezzato Halloween Ends. Non è un film che reinventa la saga, però, cavolo, è guidato in maniera sorprendente dai personaggi".



Nonostante lo scarso appeal di Halloween Kills, questo nuovo film della saga potrebbe riconciliare gli spettatori rimasti delusi dal precedente capitolo. In ogni caso il giudizio di Stephen King è molto positivo.

Poco tempo fa Jamie Lee Curtis ha ringraziato Laurie Strode, affermando che senza quel personaggio non avrebbe ricevuto nulla dalla vita.

Nel cast del film anche Andi Matichak, James Jude Courtney, Will Patton, Rohan Campbell, Kyle Richards, Omar Dorsey, Michael O'Leary.