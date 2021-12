Halloween Ends, la sceneggiatura è stata riscritta per includere Lindsey Wallace

Halloween Ends sarebbe dovuto uscire quest’anno ma i ritardi dovuti alla pandemia hanno fatto slittare l’ultimo capitolo della trilogia di film di Michael Myers diretta da David Gordon Green al 2023 con il secondo capitolo, Halloween Kills, che ha preso il suo posto nel calendario.

Variety oggi riporta che la notizia secondo cui la sceneggiatura del terzo film è stata riscritta per consentire a Kyle Richards di tornare e riprendere il ruolo di Lindsey Wallace. Questa potrebbe non essere una sorpresa, dato che Lindsey è sopravvissuta al suo incontro con Michael Myers.

"Quando il mio personaggio non è morto, ho pensato, 'Uhh, ciao!'", ha scherzato Richards intervistata da Variety.



L’attrice ha vestito i panni di Lindsey per la prima volta in Halloween del 1978, in cui interpretava una ragazza a cui Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) stava facendo da babysitter in quella fatidica notte. Richards spera che il film in uscita le conceda l'opportunità di condividere una scena con la sua ex co-protagonista.



"Nell'ultimo film, ho visto Jamie sul set, ma non avevamo scene insieme. Quindi spero davvero che ci siano più cose insieme", ha ammesso. "Non posso parlare di nessuna trama, ma tutto quello che posso dire è che inizieremo le riprese a gennaio e sono così entusiasta di tornare con Jamie Lee Curtis e David Gordon Green". Tra pochi giorni uscirà anche una extended Cut di Halloween Kills che includerà ancora più brividi e un finale alternativo



Il produttore Jason Blum ha aggiunto: "Siamo entusiasti che Kyle riprenderà il suo ruolo in Halloween Ends. Il ritorno di personaggi iconici in Halloween Kills è stato davvero importante per David Gordon Green. E si è impegnato molto per riportare gli attori originali quando poteva." Sfortunatamente non sappiamo quanto drasticamente la nuova sceneggiatura differirà dall'originale, ma il produttore Ryan Freimann in precedenza aveva spiegato che la trama principale non era cambiata durante i ritardi di produzione.



Non perdetevi la nostra recensione di Halloween Kills, mentre il terzo capitolo, Halloween Ends, dovrebbe arrivare nei cinema il 14 ottobre 2022.