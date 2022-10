Halloween Ends, Rohan Campbell: 'Mi avevano avvisato che sarei stato insultato'

Entrare a far parte di un franchise storico non è mai semplice, soprattutto se al tuo esordio finisci per avere più screentime del personaggio più iconico della saga: ne sa qualcosa Rohan Campbell, colpevole secondo molti di aver tolto spazio a Mike Myers in Halloween Ends, capitolo conclusivo dell'amatissima serie di film horror.

Nonostante le ottime prestazioni di Halloween Ends al box-office, infatti, molti fan non hanno gradito alcuni aspetti del film di David Gordon Green, tra cui proprio il minutaggio concesso a Corey, personaggio interpretato appunto da Rohan Campbell: l'attore, comunque, era già stato avvertito dal regista e da Jamie Lee Curtis al riguardo.

"Quando David mi offrì il ruolo mi disse tipo: 'Voglio che tu sappia che molta gente sarà molto, molto insoddisfatta di ciò che abbiamo deciso di fare qui. Probabilmente ne sentirai parlare un sacco'. Poi arrivò Jamie e mi disse la stessa cosa" sono state le parole dell'attore. Che dire: quando a metterti in guardia sono il regista della saga e la sua attrice simbolo... Qualcosa di vero dovrà pur esserci!

E voi, cosa ne pensate? Fate anche voi parte di chi crede che la presenza di Corey sia stata eccessivamente ingombrante? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Halloween Ends.