Halloween Ends, il regista spiega: 'Ecco perché è il film che nessuno si aspettava'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista e sceneggiatore David Gordon Green ha parlato della sorprendente direzione intrapresa con l'ultimo capitolo della sua trilogia su Michael Myers, il nuovo Halloween Ends.

La mossa che più ha sorpreso (e diviso) i fan, infatti, è stata quella che ha visto 'in panchina' Laurie Strode e Michael Myers, interpretati rispettivamente da Jamie Lee Curtis e James Jude Courtney, il cui ruolo, nel film presentato come la loro resa dei conti definitiva dopo 44 anni, è stato come minimo 'di supporto'. A tal proposito, Green ha dichiarato:

“Dovevamo decidere come raccontare questi personaggi. Onestamente, non abbiamo mai pensato di fare un film di Laurie e Michael. L'idea che l'ultimo film dovesse essere una grande rissa finale per chiudere a scazzottate non ci è mai passata per la mente. Volevo vedere come si sarebbe evoluta la storia dopo Halloween Kills. Volevo far vincere uno di loro e vedere l'altro morire. Ma siamo sempre stati più ambiziosi di una semplice rissa. Così abbiamo pensato di fare ciò che nessuno tranne noi avrebbe fatto: una storia d'amore".

Il nuovo film Halloween Ends è infatti incentrato sulla nipote di Laurie, Allyson, interpretata da Andi Matichak, e Corey, interpretato da Rohan Campbell: "È la nostra versione di una saga che finisce col botto: aprire i nostri cuori a questa comunità e a questi personaggi" ha continuato il regista. "L'idea del film è assistere alla nascita del male e vedere come si sviluppa in una persona e in una comunità. È qualcosa di affascinante che penso succeda continuamente nel mondo”.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti guardate il trailer di Halloween Ends.