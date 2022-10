Halloween Ends, il regista Freaky furioso per il metodo di rilascio: 'Così ci rovinate'

Dopo i deludenti risultati di Halloween Ends, il regista di Freaky si è sfogato sui social per l'assurda scelta operata con il metodo di rilascio della pellicola che a suo avviso non fa altro che rovinare tanto il film quanto chi ci ha duramente lavorato.

In un post su Twitter Christopher Landon ha scritto: "Ooooooh, sento un altro sfogo in arrivo sulla strategia di rilascio scelta per Halloween Ends. Smettetela di farlo. Per favore. Non funziona. Studios: smettetwla di giocare d'azzardo con i registi e i loro film per provare a sostenere i vostri servizi streaming alle prime armi. Mi è accaduta la stessa cosa con Freaky e ci ha distrutto".

Il regista ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato così duramente per fare un film divertente. Sangue sudore e lacrime. Mesi lontani dalle nostre famiglie. E per cosa? Adorano usare usare la frase: 'due morsi ad una sola mela', ma questo è solo un altro modo per dire useremo il tuo film come una cavia per il nostro servizio streaming. Scusate. Ho pregato lo studio di non farlo. O decidi di mandarlo solo al cinema o semplicemente lo fai andare in streaming. Non puoi farlo uscire in contemporanea da entrambe le parti".

Secondo il regista insomma, i guadagni piuttosto bassi di Halloween Ends rispetto ai suoi predecessori, dipenderebbero proprio da questo duplice metodo di uscita che, avrebbe penalizzato anche Freaky nel 2020 nonostante i giudizi più che positivi ottenuti dalla critica.