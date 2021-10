Halloween Ends, il regista sul cameo di Danny McBride:'Vuole combattere Michael Myers'

Danny McBride è co-autore e produttore esecutivo di questa nuova rinnovata saga di Halloween al fianco del suo amico David Gordon Green. Un nome ritenuto insolito dai fan, soprattutto per il curriculum con il quale McBride si è presentato all'appuntamento con il franchise horror creato da John Carpenter.

Mentre Halloween Kills fa impazzire gli appassionati al cinema in queste settimane, David Gordon Green sta già affrontando l'argomento del prossimo capitolo. A che punto è Halloween Ends, previsto nel 2022?

Nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, alla domanda sulle possibilità dell'ex giocatore di baseball professionista Kenny Powers, il personaggio interpretato da McBride nella serie Eastbound & Down, di sconfiggere Michael Myers, ecco la sua risposta.



"No, sarebbe stato annientato. Sì, nemmeno lontanamente. Anche se, stamattina Danny aveva appena letto la bozza di Halloween Ends, stava lavorando su alcune cose e ha detto 'Penso che potrei aver bisogno di un cameo, ho bisogno di combattere quel figlio di p*****a. Ed è divertente perché tutti chiedono, quando si butterà nella mischia?" ha concluso Green.

Un cameo di Danny McBride in Halloween Ends potrebbe essere qualcosa di davvero esilarante per i fan ma in passato l'attore e sceneggiatore ha recitato anche in film diversi da quelli a cui il pubblico è abituato a vederlo, come Alien: Covenant di Ridley Scott.



Halloween Ends in piena pandemia potrebbe essere un contesto che verrà riservato al prossimo capitolo del franchise con protagonista Jamie Lee Curtis.