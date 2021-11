Halloween Ends, il regista: 'avrà un tono diverso ma onorerà sempre Carpenter'

Halloween Kills è ancora nelle sale cinematografiche mentre il regista David Gordon Green si sta già preparando a girare il sequel, Halloween Ends, di cui ha recentemente parlato in un’intervista suggerendo che il tono generale del film è diverso ma omaggerà comunque il creatore del franchise John Carpenter.

Pur avendo la stessa combinazione regista-sceneggiatore, Halloween del 2018 e Halloween Kills hanno due toni molto diversi; il primo si è concentrato su Laurie e la sua famiglia mentre il sequel ha permesso alla città di Haddonfield di diventare un personaggio aggiuntivo. Halloween Ends concluderà la trilogia e apparentemente sarà il canto del cigno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode.



Green ha recentemente parlato del suo prossimo progetto, dicendo: “Non ci sono molti giochi, non c'è molta arguzia e gioia retrò. È una specie di film di formazione, ed ha un tono molto diverso. Ed è quello che mi ha entusiasmato, è che i tre capitoli in cui sono stato coinvolto sono molto diversi l'uno dall'altro. Sono tutti lì per onorare Carpenter, ma non necessariamente per emularlo.”

Il regista è attento a non rivelare nulla di concreto sul prossimo sequel, ma è chiaro che l'influenza del creatore originale del franchise, John Carpenter, continuerà a farsi sentire. Date un'occhiata al nostro speciale dedicato alla saga di Michael Myers, Halloween Ends dovrebbe arrivare nei cinema il 14 ottobre 2022, quindi immaginiamo che le riprese inizieranno molto presto, restate sintonizzati per altri aggiornamenti e non perdetevi la nostra recensione di Halloween Kills.