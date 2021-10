Halloween Ends, a che punto è il capitolo finale della saga? Lo svela il regista

Nei giorni scorsi è stato anticipato che Halloween Ends avrà un salto temporale rispetto ad Halloween Kills, e mentre i fan si preparano all'uscita del secondo capitolo della nuova saga di Michael Myers, il regista David Gordon Green è tornato a parlare dell'episodio finale.

“Halloween Ends è completo e in realtà sto aspettando le note di John Carpenter sulla nuova bozza, penso che dovrebbero arrivarmi a giorni. Quindi, sono entusiasta di questa nuova avventura. C'è assoluta determinazione intorno al film. Come ogni trilogia, questa storia ha un inizio, una parte centrale e una grande fine. Avevamo un'idea del finale già da tempo e due anni fa ne abbiamo scritto la prima bozza. Quindi, avevamo pianificato tutto già prima di iniziare la produzione di Halloween Kills. Sapevamo dove stava andando quel film e volevamo che fosse una sinfonia al centro del libro della saga della famiglia Strode".

Il regista David Gordon Green, che ha scritto tutti e tre i film della saga insieme a Danny McBride e Scott Teems, ha anche assicurato che Halloween Kills enfatizzerà le uccisioni, come del resto preannuncia il titolo. "Come per ogni sequel, vuoi alzare la posta e vuoi vedere di cosa è capace il cattivo. Nel film del 2018 abbiamo ristabilito le dinamiche tra Michael e Laurie. Per il nuovo film abbiamo semplicemente pensato che Michael sarebbe stato davvero incazzato. Quindi, Kills sarà il suo viaggio attraverso il resto di quella sera vista nel primo film. Un viaggio molto incazzato".

E a proposito di incazzature, guardate il trailer finale di Halloween Kills, che uscirà in Italia il prossimo 21 ottobre. Halloween Ends ha attualmente una data d'uscita fissata al 14 ottobre 2022.