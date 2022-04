Halloween Ends, i primi dettagli del trailer dell'horror mostrato al CinemaCon

Universal Pictures ha presentato al pubblico del CinemaCon di quest'anno le prime immagini di Halloween Ends, il prossimo atteso film del franchise che concluderà la trama iniziata con il revival del 2018. A presentare la clip ovviamente non poteva mancare la star indiscussa della saga, Jamie Lee Curtis.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Halloween Ends.

Curtis si è rivolta ai presenti con la frase:"Vi rovinerà". Nonostante il video fosse composto da diverse scene dei film precedenti, il trailer mostra anche una nuova sequenza. Le riprese di Halloween Ends sono finite a marzo.



Il video inizia con la frase:"44 anni fa nasceva il volto della paura", con uno spezzo del classico Halloween di John Carpenter. Un montaggio ad hoc mostra le vittime di Michael Myers, dalla notte di Halloween del 1978 a quella del 2018.



"Ogni urlo. Ogni spavento. Ogni colpo. Ha portato a questo" prosegue il filmato, nel quale si vede Laurie Strode (Curtis) respirare affannosamente mentre si trova nascosta al buio in un armadio, con Michael Myers in cucina che impugna un coltello. Laurie si lancia verso Michael e lo colpisce. Si tratta di una lotta brutale, con Michael che la afferra e poi Laurie che lo pugnala ad una mano. Il trailer si conclude con Michael sul tavolo con Laurie sopra di lui e un coltello da macellaio in mano. Halloween Ends.



Jamie Lee Curtis ha definito Halloween come 'il viaggio della mia vita':"45 anni fa, quando ero nascosta in quell'armadio buio che questo personaggio sarebbe diventato la relazione più importante della mia vita professionale".

Sul nostro sito trovate la recensione di Halloween Kills, diretto da David Gordon Green.