Halloween Ends: avete notato il collegamento con Season of the Witch?

Halloween Ends è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo. La pellicola di David Gordon Green è il capitolo conclusivo della trilogia del regista, iniziata nel 2018, che va a ricollegarsi al primo iconico film del 1978.

Ma come ben sapete, il franchise di Halloween è molto ampio e complesso ed è addirittura composto da 13 film, tra remake, reboot e sequel. Riuscire ad omaggiare tutte le pellicole precedenti è praticamente impossibile, ma il regista ha comunque trovato un modo per ricollegarsi ad un capitolo tanto amato.

Infatti, nella classica sequenza dei titoli di testa, il regista David Gordon Green ha utilizzato il testo blu invece del tipico arancione. L'unico altro film a farlo nel franchise è stato Halloween III: Season of the Witch.

Per chiunque non l'abbia visto, sappiate che Season of the Witch è stato l'unico film del franchise a non presentare Michael Myers. La pellicola è una storia antologica e racconta di un malvagio creatore di maschere di nome Conal Cochran, che pianifica di utilizzare le sue creazioni di Halloween per uccidere i bambini e riportare Halloween alle sue radici medievali. Alla sua uscita nel 1982, il film è stato stroncato da critica e fan, mentre ora è giustamente considerato come uno dei migliori del franchise.

E voi avete già visto il film? Intanto, Halloween Ends ha debuttato alla grande al box office.