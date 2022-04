Halloween Ends, Nick Castle anticipa il finale della saga: 'Sorprenderà tutti'

Il prossimo Halloween, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia di coronavirus, arriverà nelle sale di tutto il mondo Halloween Ends, che concluderà non solo questo nuovo corso diretto da David Gordon Green ma anche tutta la saga con protagonista Michael Myers. Proprio l'attore dietro la maschera, Nick Castle ha anticipato il finale.

Castle ha prima di tutto ringraziato l'amico Jude Courtney, che ha lavorato agli ultimi tre film della saga, quelli diretti da Gordon Green, interpretando proprio Michael Myers. "Il mio buon amico James Jude Courtney ha fatto il 99% del lavoro negli ultimi tre film come Michael Myers e sono convinto stia facendo un lavoro meraviglioso", ha detto Castle durante una recente apparizione al panel del Steel City Con di Pittsburgh. "Ho appena visto che era in sala di montaggio dove stanno completando il primo montaggio di Halloween Ends con David Gordon Green, ovviamente, al timone. Sembra sarà piuttosto buono".

Castle, che ha indossato brevemente la maschera di Myers in Halloween e in Halloween Kills, ha confermato un cameo anche per il terzo film, il quale, stando alle sue parole, sarà l'ultimo almeno per quanto riguarda la versione di Halloween di Gordon Green. Ma per l'attore la serie potrebbe benissimo continuare.

"Penso che potrebbero essercene altri a causa di tutto il successo [di questa trilogia], ma [Green] avrà una trama molto sorprendente, un finale per tutti", ha dichiarato l'attore. "Parlando di come si risolverà la vicenda, è assolutamente qualcosa che non credo che indovinereste mai".

Terminate le riprese di Halloween Ends, la pellicola arriverà nelle sale il 14 ottobre 2022, giusto in tempo per il periodo successivo di Halloween. Recentemente, anche John Carpenter ha avuto modo di parlare del futuro di Halloween al cinema.