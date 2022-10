Halloween Ends, Mike Myers smascherato su Instagram... letteralmente!

Ci è già capitato di vedere gli antagonisti più feroci senza maschera. Un esempio lampante è proprio Michael Myers, la cui identità è nota già da tempo. In un recente post Instagram pubblicato da @zillastunts, però, possiamo vederlo ancora meglio!

Nel post Instagram citato sopra, che potete visualizzare scorrendo in basso, vediamo Andi Matichak e Michael Myers che l'abbraccia. Questa volta, l'assassino non si nasconde dietro una maschera...bensì dietro dei prostetici! David Gordon Green, d'altronde, aveva affermato di voler scavare nell'intimità di Myers in Halloween Ends... Beh, più intimo di così!

I truccatori hanno fatto davvero un bel lavoro. Le cicatrici realizzati dal reparto trucco sono talmente realistiche da far spavento. Si può dire dunque che siano stati in grado di riportare sullo schermo la sofferenza che Myers ha dovuto sopportare durante gli anni, elemento largamente espresso nel corso del franchising.

Ciò che più sorprende è che finalmente i fan possano vedere chiaramente il viso dell'assassino, che nei film precedenti, seppur mostrato senza maschera, era sempre oscurato o poco visibile. La saga di Halloween, intanto, è giunta al termine pochi giorni fa (l'ultimo capitolo ha fatto il suo esordio lo scorso 13 ottobre): occhio, però, perché il finale di Halloween potrebbe non essere quello che vi sareste aspettati.