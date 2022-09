Halloween Ends: la fine di Michael Myers nel trailer finale della trilogia!

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer finale di Halloween Ends, capitolo conclusivo della trilogia sequel su Michael Myers diretta in questi anni da David Gordon Green, che ha saputo ridare linfa al franchise creato tantissimi anni fa da John Carpenter. Nel capitolo finale, Jamie Lee Curtis torna per l'ultima volta protagonista.

Nelle sequenze che si susseguono, possiamo ammirare alcuni degli omicidi che proseguiranno la scia di sangue che Michael Myers continuerà anche in questa storia, fino all'inevitabile contro finale con Laurie. Il personaggio di Jamie Lee Curtis, infine, ammette che forse l'unico modo di sbarazzarsi definitivamente di Michael è morire a sua volta, pensando di essere parte della maledizione che trascina il serial killer sulla Terra.

Nel corso di una recente intervista, David Gordon Green ha parlato delle indecisioni sul finale di Halloween Ends; il regista ha ricordato che sta tuttora continuando a lavorare sul finale del film, sapendo che questo sarà l'ultimo capitolo di un lungo viaggio. Dato che le modifiche apportate si riferiscono tutte al processo di montaggio, è probabile che i suoi commenti non si riferiscano a grandi cambiamenti nella trama, ma piuttosto ai tempi e ai ritmi di realizzazione del finale.

"Cambia ogni giorno", ha detto Green al magazine. "In teoria, l'immagine è fissa, ma stamattina ho chiamato il montatore e gli ho detto: 'E se facessimo questa cosa...'".

La pellicola ci porterà quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, e vedrà Laurie che vive con sua nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Da allora Michael Myers non si è più visto. La tranquillità in città resta stabile finché un giovane, Corey Cunningham, viene accusato di aver ucciso un bambino a cui stava facendo da babysitter. Questo evento dà vita a una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare una volta per tutte il male che non riesce a controllare.

Pochi giorni fa Jamie Lee Curtis ha promosso il film con un crossover di The Walking Dead.