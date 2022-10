Halloween Ends: Michael Myers da brividi senza maschera nelle foto dietro le quinte

Nonostante un box-office di certo non pessimo, Halloween Ends ha incassato meno degli altri film del franchise, complice anche una distribuzione in contemporanea anche in streaming su Peacock, la piattaforma della Universal. Nelle ultime ore, però, i fan sono rimasti sorpresa dalla diffusione di alcune immagini di Michael Myers senza maschera!

Il designer degli effetti speciali del trucco del franchise, Christopher Nelson, ha postato foto del dietro le quinte dal set del film offrendo uno sguardo ravvicinato all'aspetto di Michael Myers senza maschera nel nuovo film. Come gli spettatori che hanno visto vil film già sanno, il personaggio ha trascorso i quattro anni che separano gli eventi di Halloween Kills da Halloween Ends... in attesa seduto in una fogna.

L'attore e stuntman James Jude Courtney, il Myers che vediamo in Halloween Ends, non solo ha apportato alcune modifiche al suo aspetto (sembra un po' polveroso, ammuffito e verde), ma la progettazione di come sarebbe stato senza maschera ha richiesto tempo. Come ha detto Nelson, anche se non c'è un'inquadratura fissa di Myers senza maschera, alla fine hanno dovuto fare una scelta.

"Ciò che tutti noi immaginiamo sotto quella maschera è così soggettivo e riguarda i nostri incubi", ha scritto l'artista degli effetti speciali vincitore dell'Oscar per Suicide Squad. "Nel contesto della nostra storia, questo è ciò che abbiamo pensato. Avrei voluto andare molto oltre e forse prima o poi pubblicherò i disegni che ho fatto. A un certo punto bisogna scegliere una strada e percorrerla".

"Sai, David [Gordon Green], Jamie [Lee Curtis] e io ne abbiamo parlato, avevamo finito", ha detto Courtney in un'intervista a ScreenRant. "Penso che per me, per mettere giù questo personaggio, Jamie e io stavamo parlando sul set verso la fine, sapendo che questa sarebbe stata la fine per noi. Abbiamo fatto un paragone con il Super Bowl, io ho 65 anni, lei uno o due anni in meno, ma non siamo vecchie glorie, siamo entrambi vitali, vivaci, atletici e giovani, ma stiamo andando avanti nella nostra carriera. Sento che questa è stata come la vittoria di un Super Bowl, sento che l'Halloween del 2018 e Kills sono stati i playoff, e sento che Halloween Ends è stato il Super Bowl, e abbiamo fottutamente vinto".

