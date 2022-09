Halloween Ends, dove era Michael Myers negli anni passati da Kills? Lo spiega il regista

L'ultimo capitolo della nuova trilogia di Halloween riporterà ancora una volta sui nostri schermi Michael Myers, con David Gordon Green che non sa ancora come si concluderà Ends. Ma la domanda che tutti si pongono è: dove è stato Myers tra lo scorso film e questo? Ecco la risposta del regista.

Ends farà un salto di quattro anni nella timeline del franchise, ed è naturale chiedersi cosa sia successo in quel tempo. Sin dalla prima pellicola in cui è apparso, Myers ne ha passate di tutti i colori, con i fan che talvolta sono stati informati della sua situazione, e altre volte no. L'Halloween del 2018 ha ripreso dalle vicende che nel 1978 hanno portato il personaggio ad essere imprigionato per 40 anni, e le conseguenze di questo si sono viste anche in Kills.

David Gordon Green ha parlato ai microfoni di Total Film, dove ha raccontato cosa è successo in questi quattro anni dal precedente film a Ends. "Non lo spieghiamo davvero" ha detto Green, parlando nello specifico della situazione da cui viene Myers. "Cioè è tipo: non voglio vedere dove vanno a riposare le fauci quando vedo un film sugli squali... Voglio vedere lui quando esce fuori e ha un appetito!"

E voi, ritenete importante definire cosa sia successo a Michael Myers in questi quattro anni? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco il teaser di Halloween Ends.