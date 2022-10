Halloween Ends, John Carpenter:'Ecco i miei videogiochi preferiti'

Il regista di Halloween e produttore esecutivo del prossimo capitolo, Halloween Ends John Carpenter, ha svelato i titoli dei suoi videogiochi preferiti. Quando non è impegnato con il proprio lavoro Carpenter è un accanito videogiocatore da diversi anni ed è entrato a contatto con il medium negli anni '90 giocando a Sonic.

Tra i suoi videogiochi preferiti Carpenter ha citato Fallout 76, che preferisce tuttavia non condividere con altri videogiocatori perché non vuole essere messo in difficoltà da 'colleghi' più giovani. Il regista ha sottolineato la propria passione anche per Borderlands e Horizon Forbidden West, affermando di ritenere quest'ultimo 'strabiliante', così come per il giochi open world.



"Beh, è divertente. La libertà di girovagare e farlo a modo tuo. Ed è ciò che amo di Fallout. C'è un modello da seguire, ci sono missioni, ma puoi farlo in modo diverso. E continuano ad inventare missioni, nuove idee. È buono, davvero interessante. Ma ho anche tempo per Crash Bandicoot o Ratchet & Clank e robe del genere" ha chiosato Carpenter.



Niente da fare, a sorpresa, per Red Dead Redemption, a causa di una difficoltosa gestione dei controller, come ha affermato il regista.

John Carpenter tornerà alla regia in futuro? Pare che il cineasta abbia nuovi progetti in cantiere, a distanza di 12 anni dal suo ultimo film dietro la macchina da presa.



Nel frattempo Jamie Lee Curtis ha dichiarato che Halloween Ends potrebbe non essere l'ultimo film della saga.