Halloween Ends: Jamie Lee Curtis ritrova due colleghe nella nuova foto dal set!

Dopo il recente arrivo di Halloween Kills, tutti attendono l'uscita del film che concluderà l'attuale trilogia: Halloween Ends. E proprio sul set di quest'ultimo è stata scattata una foto che riunisce Jamie Lee Curtis con due co-star. Ecco di chi si tratta.

Nello scatto, che troverete in fondo all'articolo, vediamo Curtis in compagnia di Andi Matichak e Kyle Richards. Proprio il ritorno dell'interprete di Lindsey Wallace in questo ultimo capitolo sembra essere stato molto apprezzato dai fan, che hanno sempre visto un ottimo potenziale in questo personaggio. Nella foto le tre sono in un bar, con un bicchiere di vino sulla sinistra e delle noccioline.

Come si sa i ritorni in questo franchise non sono sempre scontati. Soprattutto dopo l'ultima pellicola, in cui gran parte del cast è stato assassinato da Michael Myers. Ma a quanto pare non proprio tutti. Ma non finisce qui, perché sembra che in Halloween Ends ci sarà un altro ritorno dal passato. Si tratta del primo interprete di MM, Nick Castle, che farà un cameo.

Questo film concluderà la trilogia di David Gordon Green, e secondo molti segnerà il canto del cigno di Jamie Lee Curtis in questo ruolo. Secondo voi il franchise si concluderà qui o ci sarà spazio per esplorare nuove strade in futuro? Fatecelo sapere nei commenti!