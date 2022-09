Halloween Ends, Jamie Lee Curtis promuove il film con un crossover di The Walking Dead

AMC Networks e Universal Pictures hanno regalato ai fan un assaggio dell'attesissimo Halloween Ends, l'ultimo capitolo del franchise cinematografico nel corso di The Walking Dead: The Final Episodes Preview, uno speciale live che mostra in anteprima gli ultimi otto episodi della serie, in onda dal 2 ottobre.

Jamie Lee Curtis, star indiscussa del franchise nel ruolo di Laurie Strode, è apparsa in un segmento video per stuzzicare i fan sull'ultima resa dei conti dopo 44 anni con il suo acerrimo rivale: Michael Myers (James Jude Courtney). Il film sarà nelle sale il 14 ottobre. Ecco l'ultimo teaser trailer di Halloween Ends.



"Nel corso degli anni abbiamo fatto il tifo per le nostre eroine dell'horror preferite mentre affrontavano sfide insormontabili in un mondo spietato. Ma attraverso il loro grande coraggio, intelligenza e forza interiore ci hanno mostrato cosa significa veramente essere un sopravvissuto" ha dichiarato Curtis sulle protagoniste femminili di The Walking Dead, interpretate da Melissa McBride, Lauren Cohan e Christian Serratos.



"La vera sopravvivenza, fiducia in se stessi e resilienza" ha aggiunto Curtis "Una Scream Queen non è una damigella in pericolo, è una persona che ha una mente rapida, volitiva e in grado di adattarsi a qualsiasi minaccia, per lei o per la sua famiglia. Ogni volta che un franchise iconico arriva alla fine sai che se ne andrà con il botto". Sino a fine agosto, David Gordon Green si dichiarava indeciso sul finale di Halloween Ends. Quali sorprese riserverà l'ultimo capitolo della saga?



Siete pronti per il finale di Halloween?