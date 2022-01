Halloween Ends, Jamie Lee Curtis mostra il nuovo look di Laurie Strode

Le riprese di Halloween Ends, ultimo capitolo della trilogia di David Gordon Green, sono attualmente in corso e la star del franchise Jamie Lee Curtis ha pubblicato una foto direttamente dal dietro le quinte che ci permette di dare un’occhiata al nuovo look della sua Laurie Strode.

Dopo il successo da record di Halloween del 2018, Blumhouse ha ordinato altri due sequel di David Gordon Green e Danny McBride. Halloween Kills è stato rilasciato lo scorso ottobre e sembra che Halloween Ends sarà il canto del cigno di Jamie Lee Curtis nei panni del suo personaggio: Laurie Strode.



Ora che l'attrice è tornata sul set ha condiviso con i suoi follower su Instagram una foto che sfortunatamente non rivela molto su ciò che il pubblico può aspettarsi da questa pellicola, ma i fan saranno sicuramente entusiasti di sapere che la produzione è finalmente iniziata e Halloween Ends dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 14 ottobre 2022, a meno di ulteriori ritardi.



Per la settima volta in carriera Curtis interpreta il ruolo di Strode, dopo il suo debutto nel 1978 in Halloween. Con il prossimo sequel, tuttavia, Green ha confermato che la narrazione farà un balzo in avanti di circa quattro anni, il che spiega l'aspetto diverso di Laurie nella foto che potete vedere in calce alla notizia. Nonostante l’attesa, il produttore Ryan Freimann ha precedentemente spiegato che il progetto non ha subito molti cambiamenti durante gli stop dovuti alla pandemia.



Gordon Green ha ammesso di recente che la sceneggiatura di Halloween Ends è stata riscritta per consentire a Kyle Richards di tornare e riprendere il ruolo di Lindsey Wallace. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti e l'uscita del film per scoprire che cosa accadrà, nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo look di Laurie!