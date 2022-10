Halloween Ends, Jamie Lee Curtis su Laurie Strode:'Lei è la mia eredità'

Nel corso di una recente intervista la star di Halloween Ends, Jamie Lee Curtis ha descritto il suo celebre personaggio nel franchise, Laurie Strode, come la sua 'eredità'. L'addio a Laurie si trasforma in un ringraziamento a 44 anni dal primo film, affermando di essere grata per essere associata a questo ruolo.

Su Everyeye nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Halloween Ends, l'ultimo capitolo della saga da ieri nelle sale cinematografiche italiane. A Variety, Jamie Lee Curtis ha spiegato:"La comprensione universale di Laurie Strode è che, essendo questa originale 'final girl' non si è mai arresa, andando sempre avanti qualunque cosa accada. È oltre la comprensione che si tratta della mia eredità. Mi sento come se non mi fossi mai arresa, ho continuato a provare ma non al livello di Laurie Strode".



Curtis ha proseguito nel discorso:"Quello che ho ottenuto da lei è molto di più di quello che io ho dato a lei. Perché quando me ne sarò andata sarà la mia eredità. Ovviamente ora ho i miei figli, lei è la mia eredità e non potrei essere più orgogliosa a meno che non sia Madre Teresa o Nelson Mandela ma tra i personaggi dei film non vorrei essere nessun'altra se non Laurie Strode".



Nel frattempo in queste ore è arrivata anche la mini recensione di Stephen King su Twitter per quanto riguarda l'ultimo capitolo del franchise iniziato nel 1978 da John Carpenter.

Laurie Strode è il personaggio più noto interpretato da Jamie Lee Curtis nell'arco della sua carriera.