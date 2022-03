Halloween Ends, Jamie Lee Curtis: 'É stato un privilegio interpretare Laurie Strode'

Halloween Ends è un titolo sicuramente azzeccato per Jamie Lee Curtis. L'attrice che ha interpretato Laurie Strode ed è stata il volto del franchise per oltre 40 anni, è infatti pronta a dire "addio" al suo personaggio. Dunque dopo aver annunciato la fine delle riprese di Halloween Ends, è stato chiesto all'attrice come si senta a salutare questo franchise.

"È molto emozionante" ha affermato Jamie Lee Curtis ai microfondi di ET. "Ho salutato un gruppo di persone con cui ho girato ben tre film. Ho detto addio a una donna che ho abitato per 44 anni." E in effetti non deve essere facile salutare Laurie Strode, con il cui personaggio l'attrice è stata presente in 7 dei 13 film del franchise. Il suo debutto nel ruolo risale al lontanissimo '79, e si tratta dunque di un personaggio che ha attraversato quasi tutta la sua carriera.

"Il privilegio di poter fare questo e l'onore di [essere stata] Laurie Strode e aver seguito il suo viaggio è stato molto emozionante, molto doloroso e soddisfacente perché un intero nuovo gruppo di persone è in viaggio" ha aggiunto l'attrice, ricordando che Halloween non si fermerà qui. Infatti secondo John Carpenter il franchise continuerà almeno finché porterà soldi nelle tasche della Universal.

Intanto i fan attendono l'uscita di Halloween Ends, prevista per Ottobre 2022, e si preparano a dire addio al personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis.