Halloween Ends, Jamie Lee Curtis annuncia la fine delle riprese: è il suo addio a Laurie?

Jamie Lee Curtis è stata protagonista di ben sei film del franchise di Halloween. Apparsa nel ruolo di Laurie Strode sin dalla prima pellicola datata 1978, l'attrice annuncia adesso la fine delle riprese: che sarà anche il suo addio al franchise? Ecco cosa ha scritto.

Come sappiamo il franchise di Halloween potrebbe continuare. A ipotizzarlo è stato proprio il suo creatore, John Carpenter, che ha ammesso che finché i film faranno girare così tanti soldi, ci sarà la volontà di continuare. Ma sembra che per Jamie Lee Curtis il viaggio si concluda qui. O almeno, così si direbbe a giudicare dal suo post su Instagram.

"Un finale agrodolce per me nei film di Halloween", ha scritto Curtis nella didascalia che accompagnava le foto che ha pubblicato. "Ho stretto grandi amicizie e ho lavorato con artisti incredibili in questi tre film e oggi la mia parte nella pellicola è stata completata e con essa la FINE per me di questa trilogia [di David Gordon Green]. È tutto merito dei fan che mi sono sempre stati accanto e cosa più importante, di Laurie e dei team creativi di BLUMHOUSE, TRANCAS, MIRAMAX, ROUGHHOUSE e UNIVERSAL e delle mie donne Strode Strong, Judy, Andi e Kyle, e la mia nemesi, James [Jude Courtney]. Queste sono alcune foto che mi ricorderanno il periodo meraviglioso che abbiamo passato tutti insieme. Amo questa troupe e il cast e mi mancherete tutti. Non vediamo l'ora che i fan possano vedere il film".

Le parole scritte nel post, che troverete in fondo a questo articolo, per i fan sembrano non lasciare spazio ad ulteriori dubbi: Jamie Lee Curtis lascerà il franchise. Per molti, invece, sarebbero solo un addio alla trilogia, ma non necessariamente una chiusura per il futuro. Voi cosa ne pensate? Intanto vi mostriamo qualche foto dal set di Halloween Ends!