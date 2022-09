Halloween Ends, Jamie Lee Curtis ammette:'Emozionante e strano dire addio a Laurie'

Jamie Lee Curtis si appresta a tornare per l'ultima volta nel ruolo di Laurie Strode nel prossimo capitolo di Halloween, dal titolo Halloween Ends. Curtis debuttò per la prima volta nei panni di Laurie nel film del 1978 di John Carpenter, Halloween. Ora l'attrice ha confessato di essere emozionata all'idea di dirle addio.

"È emozionante dire addio a Laurie Strode. La interpreto da 44 anni. Sono due terzi della mia vita, quindi è strano. Il primo film ha cambiato la mia vita al 100% e ogni goccia di bontà della mia vita è arrivato da Halloween" ha raccontato al The Graham Norton Show. Nei giorni scorsi Jamie Lee Curtis ha promosso Halloween Ends con un crossover di The Walking Dead.



Nonostante sia la protagonista di uno dei franchise horror più noti nella storia del cinema, Curtis non è una grande fan del genere:"Non mi piace guardarli. Non so perché a qualcuno piaccia guardarli ma sono grata che lo facciano".

E sull'ultimo film del franchise:"Me l'hanno proiettato in un cinema vuoto e io avevo il controllo del volume. Non appena iniziava la musica spaventosa l'abbassavo subito".



Scoprite il trailer finale di Halloween Ends, tredicesimo capitolo della saga di Halloween e sequel di Halloween Kills. Il film, diretto da David Gordon Green e capitolo conclusivo della trilogia iniziata nel 2018, uscirà nelle sale italiane il 13 ottobre.