Halloween Ends, il franchise continuerà dopo il film? Le parole di John Carpenter

Lo sceneggiatore e regista dei film originali di Halloween John Carpenter risponde così a chi gli chiede cosa ne sarà del franchise di Halloween dopo Halloween Ends.

Intervistato dal sito Comicbook, John Carpenter, attualmente partecipe ai nuovi film di Halloween in veste di produttore, ha cercato di indirizzare la questione sequel e possibilità future in merito al franchise e al suo destino dopo Halloween Ends.

"Lasciate che vi spieghi come funziona questo business: se prendete il simbolo del dollaro e lo attaccate a qualsiasi cosa, qualcuno vorrà farci un sequel. Avrà vita. Se il simbolo del dollaro non sarà grande abbastanza, non importano le circostanze, ma cesserà di esistere" ha affermato, scherzando (ma non troppo).

Ma subito ha aggiunto: "Non so amico, non so. Questa volta davvero non lo so. Vogliono davvero che questa sia la conclusione. Lo porteranno a termine, calerà il sipario. È ciò che ha in mente David. Va bene così".

Al momento la produzione è al lavoro sul set di Halloween Ends, da cui ci arrivano spesso nuove foto di Laurie Strode e gli altri protagonisti della pellicola, ma una volta terminato anche l'ultimo capitolo della trilogia di David Gordon Green chi può dire cosa accadrà.

E voi, vorreste vedere altri film della saga di Halloween? Fateci sapere che ne pensate.