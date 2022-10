Halloween Ends, David Gordon Green spiega il collegamento con Season of The Witch

David Gordon Green, regist0a del nuovo corso del franchise di Halloween, riconquista gli schermi con Halloween Ends. Concepito come finale della saga, però, il film sembra avere dei collegamenti con Halloween III: Season Of The Witch che suggerirebbero un sequel...

"C'era un finale che scrissi, ma che non abbiamo mai filmato, ed è ambientato nella fabbrica di Silver Shamrock che 'sputava' streghe, scheletri, lanterne di zucca... e poi iniziava a buttar fuori maschere di Michael Myers", così dichiara David Gordon Green in un'intervista per TV Line.

Un finale inaspettato, pronto a creare un fiume di domande negli spettatori. Un finale mai concretizzato, dato che il regista ha abbandonato l'idea: " [...] alla fine, ho pensato che fosse solamente un piacere per i fan e per le persone che conoscono Silver Shamrock".

In ogni caso, questo link mancato potrebbe essere una benedizione, dato che il regista si sarebbe già sbizzarrito nel non mostrare Michael Myers per ben 40 minuti e nel concentrarsi principalmente sul personaggio di Corey Cunningham nell'ultimo film della saga.

C'era dunque la possibilità di collegare questi due film, ma non è mai andata in porto. Tuttavia, un piccolo collegamento tra Halloween Ends e Season of The Witch effettivamente, c'è - e noi lo abbiamo scovato anche prima che David Gordon Green ne parlasse! Se non lo avete ancora visto, correte. Halloween Ends è disponibile al cinema, ma anche in streaming su Peacock.