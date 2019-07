Halloween Ends concluderà la storia di Laurie Strode e Michael Myers

Dopo il grande successo di Halloween il regista David Gordon Green è stato confermato come regista di Halloween Kills e Halloween Ends, il terzo e quarto capitolo della saga in arrivo rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Intervistato da Collider in seguito all'annuncio, il regista ha rivelato che con i due sequel concluderanno una volta per tutte la saga con Jamie Lee Curtis: "Non hanno mai finito di raccontare la storia di Frankenstein, e a questo punto Michael Myers è un mostro classico del cinema. Ma la nostra saga di Jamie Lee Curtis come Laurie Strode e Michael Myers sarà conclusa" ha spiegato Gordon Green. "La cosa divertente è anche vederlo finire e sapere che puoi farlo. Se continui ad allungarlo e mungerlo per soldi allora diventa noioso."

Halloween Ends firmerà la fine della storia iniziata nel 1978 dal capolavoro di John Carpenter, ma stando allo sceneggiatore Danny McBride l'iconico franchise slasher ha ancora molto da raccontare: "Sono sicuro che, quando avremo finito, arriveranno altre persone per fare la stessa cosa, o con le loro reinvenzioni. Michael Myers è abbastanza iconico da permetterlo. E' come James Bond, puoi avere attori e filmmaker differenti. Lui rappresenta qualcosa di talmente semplice e spaventoso che può essere tradotto da un sacco di persone diverse."



Gordon Green inizierà le riprese back-to-back dei sequel a settembre: Halloween Kills arriverà nelle sale americane il 16 ottobre 2020, mentre il debutto di Halloween Ends è previsto per il 15 ottobre 2021. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Halloween.