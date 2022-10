Halloween Ends: com'è stato accolto il finale della saga dalla critica?

Nelle sale italiane è finalmente arrivato il capitolo finale della celebre saga horror, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Halloween Ends. Ma come è stato accolto il film dalla critica mondiale?

CinemaBlend ha valutato il film 4 stelle su 5 e l'ha definito una conclusione "audace e soddisfacente", che farà parlare i fan. We Live Entertainment ha assegnato un 7 su 10 al film e concorda sul fatto che i fan apprezzeranno la pellicola. Sebbene per una buona parte della prima metà qualcuno potrebbe dimenticare di star guardando un film di Halloween, la seconda metà porterà invece tutta la brutalità che il pubblico si aspetta.

Matt Oakes di Silver Screen Riot ha dato al film C+, definendolo un miscuglio che probabilmente non conquisterà nuovi fan, ma che potrebbe comunque essere una conclusione soddisfacente per i fan di lunga data del franchise. Invece, The AU Review definisce Halloween Ends "inaspettato", assegnandogli 2,5 stelle su 5. Jamie Lee Curtis è meglio utilizzato rispetto al precedente film e il regista David Gordon Green ha chiuso con "una mossa coraggiosa e insolita" la trilogia.

Diretto da David Gordon Green, Halloween Ends si svolge quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills ed è il capitolo conclusivo della trilogia iniziata nel 2018.

