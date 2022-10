Halloween Ends, Blumhouse vince ancora: ma il box office è inferiore a Halloween Kills

Halloween Ends di Universal e Blumhouse aprirà subito con un profitto considerevole grazie ad weekend di apertura di 43 milioni di dollari, secondo le nuove analisi del box office, una cifra però inferiore alle previsioni della vigilia e soprattutto più bassa rispetto ad Halloween Kills.

Alla vigilia, infatti, per Halloween Ends gli analisti avevano previsto un esordio di 50 milioni, che avrebbe superato i numeri del weekend d'apertura del capitolo precedente della trilogia scritta e diretta da David Gordon Green, Halloween Kills, che l'anno scorso aveva iniziato la sua run al box office con 49,4 milioni di dollari. Ma con un budget riportato di circa 20 milioni di dollari - altissimo per la filosofia di budget della Blumhouse, spesso inferiore a $10 milioni - Ends è comunque già pronto per recuperare il suo investimento, sebbene per gli analisti ci siano grosse possibilità che finisca col portare a casa l'incasso più basso di questa iterazione della saga.

Il botteghino USA rimane infestato dall'horror, col secondo posto occupato da Smile della Paramount, che continua a tenere molto bene con 12 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana. Al terzo posto il film per famiglie Il talento di Mr Crocodile, che incassa altri 7,25 milioni nel suo secondo fine settimana, un calo del 35% rispetto all'apertura da 11 milioni di dollari, mentre al quarto e al quinto posto siedono rispettivamente The Woman King, con altri 3,7 milioni di dollari nel suo quinto fine settimana per un totale nazionale di 59,8 milioni di dollari, e Amsterdam, sempre più flop con un weekend da 2,8 milioni su un totale di 12 milioni in 10 giorni: un risultato a dir poco deludente per un titolo con un budget da 80 milioni.

Halloween Ends è il quinto finale diverso del franchise (si avete letto bene) ed è ora in programmazione anche nelle sale cinematografiche italiane.