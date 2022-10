Halloween Ends è l'anteprima in streaming più vista di sempre su Peacock

Dopo gli ottimi risultati al box-office di Halloween Ends, alla fine del suo primo weekend di programmazione sono stati resi noti anche i risultati ottenuti dal film in streaming: si tratta dell'anteprima in streaming più vista di sempre nella storia della piattaforma Peacock, di proprietà di NBCUniversal. Il lancio in contemporanea è servito.

I numeri esatti non sono disponibili, ma la società di monitoraggio dei dati delle smart TV Samba TV ha riferito l'anno scorso che almeno 2,8 milioni di smart TV si sono sintonizzate su Halloween Kills nei primi 30 giorni, quando il film è andato in onda in day-and-date nelle sale e su Peacock nell'ottobre 2021. Halloween Ends prodotto dalla Blumhouse è stato proiettato nelle sale e contemporaneamente trasmesso in streaming su Peacock dalla fine di giovedì 13 ottobre, ottenendo un risultato inferiore alle aspettative al botteghino con un weekend di apertura di 41,2 milioni di dollari.

In streaming, la prima di Halloween Ends di Peacock ha superato Halloween Kills del 2021 - il capitolo centrale della trilogia reboot di Halloween di David Gordon Green - e film originali come Psych 2 e Psych 3, la commedia romantica di fantascienza Meet Cute e They/Them di Blumhouse. Ma con un budget riportato di circa 20 milioni di dollari - altissimo per la filosofia di budget della Blumhouse, spesso inferiore a $10 milioni - Ends è comunque già pronto per recuperare il suo investimento, sebbene per gli analisti ci siano grosse possibilità che finisca col portare a casa l'incasso più basso di questa iterazione della saga.

Il botteghino USA rimane infestato dall'horror, col secondo posto occupato da Smile della Paramount, che continua a tenere molto bene con 12 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana. Al terzo posto il film per famiglie Il talento di Mr Crocodile, che incassa altri 7,25 milioni nel suo secondo fine settimana, un calo del 35% rispetto all'apertura da 11 milioni di dollari.

Halloween Ends è il quinto finale diverso del franchise (si avete letto bene) ed è ora in programmazione anche nelle sale cinematografiche italiane. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Halloween Ends.