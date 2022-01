Halloween Ends, annunciato il cameo dell'attore originale di Michael Myers!

Halloween Ends avrà un tono diverso dai precedenti, ma onorerà Carpenter, parola del regista. Il prossimo capitolo del franchise arriverà in sala il 14 ottobre 2022, e sembra che vedrà un illustre cameo: si tratta di Nick Castle, attore che ha interpretato Michael Myers all'inizio di tutto.

Questo sarà il suo secondo ritorno dal film del 1978. O quasi. Infatti l'attore aveva fatto un cameo già nell'Halloween del 2018, anno in cui è tornato anche John Carpenter in produzione e Jamie Lee Curtis ha ripreso il ruolo di Laurie Strode. In seguito Castle è apparso anche nel film del 2021, dove alla fine la sua scena era stata tagliata. Questa volta si spera che non accadrà la stessa cosa.

In molti si sono chiesti se tornerà effettivamente nei panni di Myers, ma Castle stesso ha confermato su Twitter che non sarà così. "Il talentuoso James Jude Courtney interpreterà di nuovo MM. Io farò un divertente cameo ma diamo credito a ciò che è dovuto" ha scritto nel post.

Questo ritorno è molto commovente per lui. Come sappiamo, infatti, Halloween è considerato uno dei franchise slasher più grandi di sempre, ma le sue origini sono state relativamente umili. Infatti tutto era nato dall'idea di Carpenter, che contando su una produzione modesta ha deciso di assumere l'amico Castle nel ruolo di Myers. Quest'ultimo ha accettato in quanto interessato a diventare regista: questa era sicuramente un'ottima opportunità per stare su un set!

Alla fine sembra che le cose siano andate meglio del previsto per i tre. E voi siete felici di rivedere Castle, anche solo per un cameo?